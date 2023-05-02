Ткаченко Порфирий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткаченко
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140003. ТКАЧЕНКО, ПОРФИРІЙ (ПАРФЕНІЙ) Семеновъ. Мщ. изъ сс.-пос. г. Ишима, 39 л., рд. въ с. Бѣлолуцкомъ, Старобѣльск. у.; — Омск. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 15 Іюня 909. | 905 27978 1483 У. | 95 106485 1655 У.
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