Зелинский Юзеф Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зелинский
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20708. ЗЕЛИНСКІЙ, Юзефъ Григорьевъ. Кр. (поденщ.), 32 л.; род. Сохачск. у., въ гм. и д. Кампиносъ, жилъ Блонск. у., въ пос. Гродискъ; приг. М. С. г. Скверневицъ, по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 16 Мая 1885 г.
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