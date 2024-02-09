Овчинников Александр Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 75133. ОВЧИННИКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Матвѣевъ. К. Медынск. у., Орѣховск. в., д. Пичурина, 16 л.; — Москов. О. С., 6 11, 16 и 169 М., тюр. малолѣтн. 1½ м. Исп. 31 Марта 907. | 905 62987 172 М.
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