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Болдырев Андрей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болдырев
Имя
Андрей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
14 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
699. БОЛДЫРЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, 18 л., Козловск. у., Павловск. в., с. Семеновки. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 220, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 14/ѴІ—24. 

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