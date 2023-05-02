Медведев Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38988. МЕДВѢДЕВЪ, ГРИГОРІЙ ИВАНОВЪ, 40 л. К. Владимирск, г., Александровск. у. и в., д. Пеньева; — Москов. О. С., 19 Іюня 910, 16х и 177 М., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 10 Нояб. 910 г. (180 М., арестъ 2 м.), тюр. 1 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 16 Дек., счит. ср. съ 10 Нояб. 910.
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