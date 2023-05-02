Козберская Бронислава Францева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козберская
- Имя
- Бронислава
- Отчество
- Францева
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 103004. КОЗБЕРСКАЯ, БРОНИСЛАВА ФРАНЦЕВА (она же Кочберская, Кадзберская и Кучбар-ская). Лиш. ос. пр. изъ к. Новорадом. у., гм. Радзехо-вице, д. Едльно, 50 л., рд. т. же у., въ гм. и д. До-брышице; — Варшав. О. С., 13 и 2 ч. 1646 У., тюр. 3½ г. Исп. 20 Апр. 909.18 Янв. 907 г. Варшав. О. С., по 1646 У.906 19473 169 М. | 95 11530 172 М. 99 96888 977 и 1649 У. | 79 19705 170 М. 96 68379 169 М.
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