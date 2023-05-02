Череповский Прокопий Мартынович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Череповский
- Имя
- Прокопий
- Отчество
- Мартынович
- Дата исполнения приговора
- 07 декабрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3633. ЧЕРЕПОВСКИЙ. ПРОКОПИЙ МАРТЫНОВИЧ, 26 л. Гр. Балашовск. у., Казачкинск. в., д. Ясного Поселка;—Саратовск. ГубРевтриб. Ст. Ст. 114 ч. 1 и 116, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 7 дек. 922.
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