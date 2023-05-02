Тупицын Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тупицын
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 06 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10886. ТУПИЦЫН, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л. Гр. Новоладожск. у., Глажевск. в., с. Мемина; — Н. С. 5 отд. 1 р. г. Петрограда. Кража со взлом., лиш. св. 1 г. Исп. 6 авг. 919.
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