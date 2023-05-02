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Насонов Тарас Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Насонов
Имя
Тарас
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
8199. Насонов Тарас Андреевич, 26 л., Стерли тамакск. к., Зергановск. в., д. Корнеевки. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 23/Х—26 г.

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