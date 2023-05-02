Фалеев Степан Фалеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фалеев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Фалеев
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17842. Фалеев Степан Фалеев., 2. 3 л., Демянск. у., Молвотицк. в., д. Пустынки. В. Т. 1 стр. корп. Л. В. О. Ст. 1 ч. 19В7, л. с. 10 м. 8 авг. 927.
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