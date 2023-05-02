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Большаков Дмитрий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Большаков
Имя
Дмитрий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
27 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
2405. БОЛЬШАКОВ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ, 20 л., Старорусск. у., Должинск. в., д. Большой-Грив. Новгородск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 27 мая 924.

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