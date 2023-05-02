Игнатенко Сергей Иосифович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатенко
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иосифович
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3894. ИГНАТЕНКО СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ, 23 л., Черниговск. г., Конотопск. у., Бахмачск. в., с. Пески. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 205, 2 ч. 208, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 24/ІѴ—24.
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