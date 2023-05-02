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Лазарчук Дмитрий Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазарчук
Имя
Дмитрий
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5845. ЛАЗАРЧУК ДМИТРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ, 20 л., Киевск. г. и у., Дашевск. в. Калмыцк. Облсуд. Ст. 2 ч. 106, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 15/ХІ—24.

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