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Михайлова Анна Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлова
Имя
Анна
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
17245. МИХАЙЛОВА, АННА МИХАЙЛОВНА. Гр. г. Петрограда; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Хранен. спирта, лиш. св. 3 г. Исп. 1 окт. 920.

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