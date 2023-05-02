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Корсунь Филипп Онуфриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корсунь
Имя
Филипп
Отчество
Онуфриевич
Дата исполнения приговора
30 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
5324. КОРСУНЬ ФИЛИПП ОНУФРИЕВИЧ, 23 л., Киевск. окр., Гоголевск. р., с. Светильнова. В. Т. 14 стр. корп. Ст. 81г, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 30/ѴІІ—24.

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