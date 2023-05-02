Патюк Иван Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Патюк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67712. ПАТЮКЪ, ИВАНЪ МАКСИМОВЪ. К. Каменецк. у., Куявск. в., д. Левады-Карабчевской, 18 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 140, 152 и 1 ч. 1647 У., съ зач. 8 м., отб. наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 51134 и по приг. М. С. 5 уч. Ровенск. окр. отъ 30 Іюня 906 г., тюр. 8 м. Исп. 22 Мая 907.
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