Беляев Афанасий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляев
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1077. Беляев Афанасий Федоров., 41 г., Оренбургск. г., Каширинск., р., Троицк. в. и с. Оренбургск. Г. С. Ст. 2 ч. 169, л. с. 2 г., п. п. 2 г. 27 апр. 927.
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