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Бакланов Павел Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакланов
Имя
Павел
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
21 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
21617. БАКЛАНОВ, ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ, 26 л. Гр. Калачинск. у., Локтинск. в. и с.; — Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Самогон., ср. р. 8 м. Исп. 21 авг. 920.

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