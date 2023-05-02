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Васильев Тихон Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Тихон
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
2221. ВАСИЛЬЕВ ТИХОН ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Цивильск. у. и в., д. Тюнзых. Чувашск. Облсуд. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 3 апр. 923.

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