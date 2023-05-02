Русаков Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Русаков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9561. РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., Новгородск. у., Бронницк. в., д. Марково. Новгородск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 8 л. Приг. вступил в закон. силу 18 авг. 924.
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