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Заварухин Сергей Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заварухин
Имя
Сергей
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
132709. ЗАВАРУХИНЪ, СЕРГѢЙ МИХАЙЛОВЪ. Каз. ст. Магнитной, Верхнеуральск. у., 49 л.; — М. С. 1 уч. Ауліеатин. у. 28 Авг. 909, 2 п. 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909. | 908 58992 169 М.

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