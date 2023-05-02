Заварухин Сергей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заварухин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132709. ЗАВАРУХИНЪ, СЕРГѢЙ МИХАЙЛОВЪ. Каз. ст. Магнитной, Верхнеуральск. у., 49 л.; — М. С. 1 уч. Ауліеатин. у. 28 Авг. 909, 2 п. 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909. | 908 58992 169 М.
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