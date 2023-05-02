Захаров Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64944. ЗАХАРОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Духовщинск. у. и в., д. Вердина, 17 л.; — СПБ. С. П., 9, 115, 139 и 1 ч. 1455 У., по сов. съ приг. Смоленск. О. С., отъ 27 Окт. 906 г., каторж. раб. 8 л. Исп. 5 Апр. 907. | 906 2728 169 М.
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