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Давидсон Ефим Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давидсон
Имя
Ефим
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
833. ДАВИДСОН. ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, 46 л. Гр. г. Нежина;—Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 дек. 922

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