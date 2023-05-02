Давидсон Ефим Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давидсон
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 833. ДАВИДСОН. ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, 46 л. Гр. г. Нежина;—Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 дек. 922
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