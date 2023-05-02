Дзюба Трофим Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзюба
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46488. ДЗЮБА, ТРОФИМЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Балтск. у., в. и с. Тридубовъ, 39 л.; — З. Н. 7 уч. Ананьев. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Мая 905.
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