Илюшина Агафья Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Илюшина
- Имя
- Агафья
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3979. ИЛЮШИНА АГАФЬЯ ИВАНОВНА, 49 л., б. Симбирск. у., Зачудаевск. в., д. Анненково. Н. С. 3 уч. б. Симбирск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29/І—24.
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