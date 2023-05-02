Воронин Федор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13924. ВОРОНИН, ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Павловск. у., Сосновск. в., с. Давыдкова; — Н. С. 7 уч. Ковровск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 21 д. пр. з. Исп. 24 июля 920.
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