Ивченко Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Иван Сергеевич

Ивченко Иван Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивченко
Имя
Иван
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
18 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5250. ИВЧЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 32 л., г. Елисаветграда. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 4 м. 7 д. Исп. 18 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.