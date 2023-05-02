Ивченко Иван Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивченко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5250. ИВЧЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 32 л., г. Елисаветграда. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 4 м. 7 д. Исп. 18 мая 923.
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