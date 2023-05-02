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Маркевич Михаил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркевич
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
24 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8749. МАРКЕВИЧ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 20 л. Рд. в г. Либаве. Н. С. 1 уч. Вольск. у. Ст. ст. 176, 178, лиш. св. 1 г. исп. 24 июля 923.

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