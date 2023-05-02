Кислиницин Николай Ввстигнеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кислиницин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Ввстигнеевич
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5954. КИСЛИНИЦИН НИКОЛАЙ ВВСТИГНЕЕВИЧ, 32 л., Пермск. у., Юговск. завода, В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр., Ст. ст. 76 ч. 1, 180 п. «з», расстрел, Осужденный скрылся, Осужд. 14 янв. 923.
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