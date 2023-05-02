Валитов Сайфульгалей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалитов Сайфульгалей

Валитов Сайфульгалей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Валитов
Имя
Сайфульгалей
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
986. Валитов Сайфульгалей, 38 л., Башкирск. АССР, Уфимск. к., Чишминск. в., с. Тирмина. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. ст. 142, 171, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 15/Х—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.