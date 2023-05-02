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Чернова Ирина Никитина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернова
Имя
Ирина
Отчество
Никитина
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
Источник
Скан
Оригинальная запись
141175. ЧЕРНОВА, ИРИНА НИКИТИНА. К. Оренбург. у., Семено-Петровск. в., д. Хлѣбодаровки, 21 г.; — З. Н. 10 уч. Оренбург. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 11 Сент. 909.

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