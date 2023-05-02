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Козин Николай Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козин
Имя
Николай
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4835. КОЗИН НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ. 22 л., Мологск. у., Марнинск. в., д. Анниковской. В. Т. 3 стр. корп. Ст. 180а., лиш. св. 2 г. 8 м. П. в. з. с. 29/Х—24. 

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