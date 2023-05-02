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Жохов Григорий Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жохов
Имя
Григорий
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
46762. ЖОХОВЪ, ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВЪ. Каз. ст. Разсыпной, Оренбург. у., 29 л.; — М. С. 5 уч. Уральск. у., 170 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 27 Мая 905.

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