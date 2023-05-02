Жохов Григорий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жохов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46762. ЖОХОВЪ, ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВЪ. Каз. ст. Разсыпной, Оренбург. у., 29 л.; — М. С. 5 уч. Уральск. у., 170 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 27 Мая 905.
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