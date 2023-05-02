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Медведев Семен Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Медведев
Имя
Семен
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
23 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
17126. МЕДВЕДЕВ, СЕМЕН ЛЕОНТЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Петрозаводск. у., Деревянск. в. и д.; — Н. С. 5 уч. Петрозаводск. у. Убийство, лиш. св. 5 л., с зач. 5 м. и 7 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 1½ л. Исп. 23 мая 920.

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