Медведев Семен Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17126. МЕДВЕДЕВ, СЕМЕН ЛЕОНТЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Петрозаводск. у., Деревянск. в. и д.; — Н. С. 5 уч. Петрозаводск. у. Убийство, лиш. св. 5 л., с зач. 5 м. и 7 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 1½ л. Исп. 23 мая 920.
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