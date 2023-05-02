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Сукурис Осип Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сукурис
Имя
Осип
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
21 июнь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 621
Источник
Скан
Оригинальная запись
17461. сукурисъ, осипъ Яковлевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Тельше, 27 л., рд. въ м. Пикеляхъ, Жидыковск. в., Тельшев. у.; — Ковенск. О. С., 149 и 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 16 Мая 908 г. (1654¹ У.— арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 3 г. Исп. 21 Іюня 908. | 906 39583 1647 У. | 902 36116 1643 У.

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