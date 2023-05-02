Брушневский Павел Ипполитов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брушневский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Ипполитов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130343. БРУШНЕВСКІЙ, ПАВЕЛЪ Ипполитовъ. Мщ. г. Хотина, 22 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 11 Сент. 909, 121, 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1643 У., по сов. съ приг. Г. С. г. Хотина отъ 17 Авг. 909 г. (169 М.—тюр. 3 м.) и напеч. въ 909 г. № 99195, арест. отд. 2½ г. Исп. 10 Окт. 909.
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