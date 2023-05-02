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Лукьянович Василий Киприанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьянович
Имя
Василий
Отчество
Киприанович
Дата исполнения приговора
03 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8330. ЛУКЬЯНОВИЧ ВАСИЛИЙ КИПРИАНОВИЧ, 26 л., Рд. в Гродненск. г. и у., Лунинск. в., д. Глядовки. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 114, лиш. св. 2 г. Исп. 3 апр. 923.

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