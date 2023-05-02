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Кравченко Александра Афанасьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравченко
Имя
Александра
Отчество
Афанасьевна
Дата исполнения приговора
31 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
25371. КРАВЧЕНКО, АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА, 28 л. Гр. Алексеевск. у., Варваровск. в.; — Н. С. 7 р. Алексеевск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Осужд. 31 мая 920.

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