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Вязовецков Лука Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вязовецков
Имя
Лука
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
21796. ВЯЗОВЕЦКОВЪ, ЛУКА МИХАЙЛОВЪ. К. Веневск. у., в. и с. Подхожина, 37 л.;—Г. С. г. Покрова, 13, 169, 3 п. 171 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 н. Исп. 8 Дек. 908. (Д. 908 г. № 873).

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