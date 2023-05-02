Самсонов Василий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самсонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8713. САМСОНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 27 л., Владимирск. г., Кольчугинск. р., Коробощинск. в., с. Ноно-Файнино. В. Т. Западн. Сибирск. окр. Ст. 105, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 26 мая 923.
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