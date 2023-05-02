Панов Федор Сидорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Сидорович
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9857. Панов Федор Сидорович, 20 л., Дорогобужск. у., Дуденск. в., д. Желтухи. В. Т. Западн. Воен. окр. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 2 авг. 926.
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