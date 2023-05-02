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Панов Федор Сидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панов
Имя
Федор
Отчество
Сидорович
Дата исполнения приговора
02 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
9857. Панов Федор Сидорович, 20 л., Дорогобужск. у., Дуденск. в., д. Желтухи. В. Т. Западн. Воен. окр. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 2 авг. 926.

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