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Славин Петр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Славин
Имя
Петр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
01 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9172. СЛАВИН ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, 26 л., Боровск. у., Люксембургск. в., с. Юрьевского. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 106 ч. 2, 114 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 1 июня 923.

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