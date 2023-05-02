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Марьенков Егор Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марьенков
Имя
Егор
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
27 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
33521. МАРЬЕНКОВЪ, ЕГОРЪ ПЕТРОВЪ. Мщ. г. Енотаевска, 23 л.; — Г. С. с. Пегровска, Саратон. г. (во 2 р.), 169, 4 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 27 Янв. 905. | 904 31695 1655 У.

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