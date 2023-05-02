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Рябицкий Андрей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рябицкий
Имя
Андрей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8517. РЯБИЦКИЙ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, 21 г., Кливцовск. у., Мглмяск. в., с. КостшгичН. Гомель скпй Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. 9 л. 7 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 21 мая 923.

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