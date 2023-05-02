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Конев Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6383. КОНЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 53 л., Кунгурск. у., Сажинск. в., д. Выползовой, Пермск. Губсуд, Ст. 184, лиш. св. 2 г., Исп. 24 апр. 923.

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