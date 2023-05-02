— Алексей Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146543. ИЛЬИНЪ, АЛЕКСѢЙ (безъ Фам.). Лиш. ос. пр. изъ К. Остров. у., Мясовск. в., д. Подвязна, 30 л.; — Псковск. О. С. 18 Сент. 909, 3 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 38965, арест. отд. 4 г. Исп. 16 Окт. 909. | 906 35813 1655 У. | 900 57880 1647 У. | 902 13092 1647 У. | 94 78527 1465 У.
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