Мулька Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мулька
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43258. МУЛЬКА, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Влад.-Волын. у., Бранск. в., с. Зборишева, 46 л.; — Луцк. О. С. 4 п. 134, 135, 132, 1 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 14 Марта 907 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 8 Апр. 907. | 97 92184 1655 У. | 94 12906 170 М.
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