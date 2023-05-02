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Выскубов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Выскубов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
1210. Выскубов Иван Иванович, 30 л., Барнаульск. окр., Косихинск. р., с. Лосихи. Сибирск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 128, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13/Х—26.

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