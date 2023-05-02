Маховых Михаил Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маховых
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26483. МАХОВЫХ, МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ, 47 л. Гр. Дмитриевск. у., Березовск. в., с. Кирилловки; — Н. С. 1 уч. Дмитриевск. у. Спекул., лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. штр. Исп. 29 апр. 920.
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