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Нинда Анастасия Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нинда
Имя
Анастасия
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
23 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
10116. НИНДА АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 17 л., г. Иркутска. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 23 февр. 923.

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